Думкина (Созинова) Людмила (Людьмила) Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1936
Дата смерти14.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936
Бракосочетание
03.02.1959
Рождение ребёнка
13.07.1960
Отец ребёнка: Думкин Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1965
Дочь: Азизова (Думкина) Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Думкин Игорь Михайлович
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
14.04.2019