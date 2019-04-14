Думкина (Созинова) Людмила (Людьмила) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думкина (Созинова) Людмила (Людьмила) Сергеевна

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Место рождения

Шабалин, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.01.1936

Дата смерти

14.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1936

Отец: Созинов Сергей Иванович

Мать: Созинова (Жукова) Евгения Никоновна

Шабалин, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
03.02.1959

Муж: Думкин Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1960

Сын: Думкин Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Думкин Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1965

Дочь: Азизова (Думкина) Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Думкин Игорь Михайлович

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
14.04.2019

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