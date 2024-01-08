Гультяев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Гультяев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Яблокова (Гультяева) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна
Смерть
Неизвестно