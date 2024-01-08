Гультяев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Гультяев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Яблокова (Гультяева) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна

Смерть
Неизвестно

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