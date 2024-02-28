Сандю Аяс Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандю Аяс Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Сандю Лев Сандюнович

Мать: Сандю Майя Чамзырыновна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Сандю Азиана Аясовна

Мать ребёнка: Сандю Чойгана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Сандю Саша

Мать ребёнка: Сандю Чойгана

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Сандю Чойгана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандю Чойгана

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