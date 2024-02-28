Сандю Аяс Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: Сандю Лев Сандюнович
Мать: Сандю Майя Чамзырыновна
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Сандю Азиана Аясовна
Мать ребёнка: Сандю Чойгана
Рождение ребёнка
2000
Сын: Сандю Саша
Мать ребёнка: Сандю Чойгана
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: Сандю Чойгана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандю Чойгана