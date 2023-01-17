Сухомлинов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухомлинов Владимир Александрович

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Место рождения

г. Тельшяй, Ковенская губерния

Дата рождения

16.08.1848

Дата смерти

02.02.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тельшяй, Ковенская губерния
Место жительства
С 1848
г. Тельшяй, Ковенская губерния
Место жительства
С 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1899
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.02.1926
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1926
г. Берлин, Германия
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