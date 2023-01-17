Сухомлинов Владимир Александрович
Место рожденияг. Тельшяй, Ковенская губерния
Дата рождения16.08.1848
Дата смерти02.02.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тельшяй, Ковенская губерния
Место жительства
С 1848
г. Тельшяй, Ковенская губерния
Место жительства
С 1871
Место жительства
С 1897 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1899
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1918
Смерть
02.02.1926
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1926
г. Берлин, Германия