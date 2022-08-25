Грасовский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грасовский Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Новичихина Люда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Новичихина Люда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грасовский Олег Михайлович

Мать ребёнка: Новичихина Люда Григорьевна

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