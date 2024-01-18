Кругол Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругол Елена

Кругол Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1870

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870

Отец: Кругол Антоний/Антип Максимович

Мать: Хильченкова Христина Архиповна

Смерть
1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close