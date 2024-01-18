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Кругол Елена
Кругол Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1870
Дата смерти
1873
Пол
Женский
Отец
Кругол Антоний/Антип Максимович
1846 г.р.
Мать
Хильченкова Христина Архиповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870
Отец:
Кругол Антоний/Антип Максимович
Мать:
Хильченкова Христина Архиповна
Смерть
1873
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