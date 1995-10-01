Редкова (Прудникова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедкова (Прудникова) Антонина

Редкова (Прудникова) Антонина

avatar

Место рождения

г. Смоленск

Дата рождения

21.06.1901

Дата смерти

?.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Смоленск
Рождение ребёнка
21.04.1928

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Редков Александр Васильевич

г Белый Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редков ?

Отец ребёнка: Редков Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редков Александр Васильевич

Смерть
?.10.1995
г. Руза Московской обл
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Наро-Фоминский р-н г. Верея, Вознесенское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close