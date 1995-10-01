Редкова (Прудникова) Антонина
Место рожденияг. Смоленск
Дата рождения21.06.1901
Дата смерти?.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Смоленск
Рождение ребёнка
21.04.1928
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Редков Александр Васильевич
г Белый Смоленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редков ?
Отец ребёнка: Редков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1995
г. Руза Московской обл
Похороны
Неизвестно
Московская обл. Наро-Фоминский р-н г. Верея, Вознесенское кладбище