Павлеев Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1949
Дата смертиОколо 01.06.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Отец: Павлеев Сергей
Мать: Павлеева Ляля Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1972
Дочь: Блувштейн (Павлеева) Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Павлеева (Похомова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.09.1976
Дочь: Блувштейн (Павлеева) Славина Евгеньевна
Мать ребёнка: Павлеева (Похомова) Мария Петровна
Смерть
Около 01.06.2023