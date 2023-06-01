Павлеев Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлеев Евгений Сергеевич

Павлеев Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1949

Дата смерти

Около 01.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: Павлеев Сергей

Мать: Павлеева Ляля Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлеева (Похомова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1972

Дочь: Блувштейн (Павлеева) Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Павлеева (Похомова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.09.1976

Дочь: Блувштейн (Павлеева) Славина Евгеньевна

Мать ребёнка: Павлеева (Похомова) Мария Петровна

Смерть
Около 01.06.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.