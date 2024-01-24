Скворцов Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шуня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Михаил Денисович
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Марина Денисовна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуня