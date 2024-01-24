Скворцов Денис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Денис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Владимир Алексеевич

Мать: Рассомахина Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Данил Денисович

Мать ребёнка: Шуня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Михаил Денисович

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Марина Денисовна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуня

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