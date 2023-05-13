Попов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950

Отец: Попов Николай Тихонович

Мать: Попова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
21.06.1976

Дочь: Ковалева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1980

Дочь: Букина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.1986

Сын: Попов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна

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