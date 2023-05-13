Попов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Рождение ребёнка
21.06.1976
Дочь: Ковалева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1980
Дочь: Букина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1986
Сын: Попов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна