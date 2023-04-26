Садыков Фасхутдин Мингелиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садыков Дамир Фасхутдинович
Мать ребёнка: Махмудова Сахибджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садыкова Майя Фасхутдиновна
Мать ребёнка: Махмудова Сахибджамал
Рождение ребёнка
08.01.1954
Сын: Садыков Гариф Фасхутдинович
Мать ребёнка: Махмудова Сахибджамал
Смерть
Неизвестно