Зверева Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Надежда Сергеевна

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

?.01.2020

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Зверев Сергей Егорович

Мать: Федина Мария Фёдоровна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.01.2020
Братск, город Братск, Иркутская область
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