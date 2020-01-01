Зверева Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти?.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Зверев Сергей Егорович
Мать: Федина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.01.2020
Братск, город Братск, Иркутская область