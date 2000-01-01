Невоструев Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невоструев Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невоструев Стефан Аввакумов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невоструева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невоструева Марина

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