Болотина (Блащицына) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина (Блащицына) Наталья Александровна

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Место рождения

Россия Волгоградская область Урюпинск

Дата рождения

30.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1967

Отец: Блащицын Александр Васильевич

Мать: Блащицына Валентина Григорьевна

Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996

Муж: Болотин Владимир Владимирович

Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996

Муж: Болотин Владимир Владимирович

Россия Волгоградская область Урюпинск
Рождение ребёнка
16.12.1996

Дочь: Болотина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Болотин Владимир Владимирович

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