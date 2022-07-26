Болотина (Блащицына) Наталья Александровна
Место рожденияРоссия Волгоградская область Урюпинск
Дата рождения30.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1967
Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996
Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996
Россия Волгоградская область Урюпинск
Рождение ребёнка
16.12.1996
Дочь: Болотина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Болотин Владимир Владимирович