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Николаев Юрий Иванович

Место рождения

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

?.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Николаев Иван Ефимович

Мать: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голосеева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.10.2005
Москва
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