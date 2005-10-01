Николаев Юрий Иванович
Место рождениядер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Дата рождения1939
Дата смерти?.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.10.2005
Москва