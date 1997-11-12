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Кононов Степан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кононов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Левина Светлана Степановна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Ашихмина Наталья Степановна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
31.07.1958

Дочь: Осинцева Галина Степановна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Окунева Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
10.03.1972

Дочь: Садакова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анастасия Радионовна

Смерть
Неизвестно
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