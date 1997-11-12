Кононов Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кононов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Левина Светлана Степановна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Ашихмина Наталья Степановна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
31.07.1958
Дочь: Осинцева Галина Степановна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Окунева Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
10.03.1972
Дочь: Садакова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно