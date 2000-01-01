Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова ?

Кузнецова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Олег

Отец ребёнка: Кузнецов Роман

Россия, г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кузнецов Роман

Россия, г.Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Роман

Россия, г.Воронеж
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