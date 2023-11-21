Бульбешов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бульбешов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
16.06.1954

Дочь: Хацкова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бульбешов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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