Бульбешов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
16.06.1954
Дочь: Хацкова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бульбешов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бульбешова Евдокия Митрофановна
Смерть
Неизвестно