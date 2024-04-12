Казначеев Зиновий Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеев Зиновий Феоктистович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Казначеев Феоктист Павлович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Казначеев Спиридон Зиновьевич

Мать ребёнка: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Казначеев Панкратий Зиновьевич

Мать ребёнка: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Казначеев Максим Зиновьевич

Мать ребёнка: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Феодосия Зиновьевна

Мать ребёнка: Казначеева ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1772
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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