Казначеев Зиновий Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Казначеев Феоктист Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1725
Сын: Казначеев Спиридон Зиновьевич
Мать ребёнка: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1730
Сын: Казначеев Панкратий Зиновьевич
Мать ребёнка: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1741
Сын: Казначеев Максим Зиновьевич
Мать ребёнка: Казначеева ?
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Феодосия Зиновьевна
Мать ребёнка: Казначеева ?
Смерть
1772