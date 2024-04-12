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Пелагея Федорова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Федор Яковлев

Мать: Федора Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Венедиктов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Степанида Федорова

Отец ребёнка: Федор Венедиктов

Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Венедиктов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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