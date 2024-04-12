Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Федор Яковлев
Мать: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Венедиктов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Степанида Федорова
Отец ребёнка: Федор Венедиктов
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Венедиктов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское