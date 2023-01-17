Бессонова (Шаронова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Шаронова) Галина Александровна

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Место рождения

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

07.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959

Отец: Шаронов Александр Александрович

Мать: Шаронова Надежда Александровна

Каргасок, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.06.1976

Сын: Киселёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.03.1992

Муж: Бессонов Андрей Александрович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1992

Дочь: Мамашева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бессонов Андрей Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Фёдор Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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