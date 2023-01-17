Бессонова (Шаронова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.05.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959
Рождение ребёнка
14.06.1976
Сын: Киселёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Киселёв Фёдор Михайлович
Бракосочетание
?.03.1992
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1992
Дочь: Мамашева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бессонов Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно