Сазонов Сергей Дмитриевич
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения10.08.1860
Дата смерти24.12.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния
Место жительства
С 1860
Рязанская губерния
Место жительства
С 1890
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1894 по 1904
Ватикан
Место жительства
С 1907
США
Смерть
24.12.1927
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1927
г. Ницца, Франция