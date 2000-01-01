Сазонов Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Рязанская губерния

Дата рождения

10.08.1860

Дата смерти

24.12.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния
Место жительства
С 1860
Рязанская губерния
Место жительства
С 1890
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1894 по 1904
Ватикан
Место жительства
С 1907
США
Смерть
24.12.1927
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1927
г. Ницца, Франция
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