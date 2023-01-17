Дроздов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Николай Иванович

Дроздов Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938

Отец: Дроздов Иван

Мать: Дроздова Ольга Самойловна

Рождение ребёнка
12.01.1962

Сын: Дроздов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Миллер Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close