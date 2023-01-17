Дроздов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1938
Отец: Дроздов Иван
Рождение ребёнка
12.01.1962
Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна
Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Миллер Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Болотина Мария Романовна
Смерть
Неизвестно