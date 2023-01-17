Кашина (Соколова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Соколова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1866 и 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1867

Отец: Соколов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1886 ст.

Муж: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.

Дочь: Никифорова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Кашин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.

Сын: Кашин Федор Петрович

Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.

Сын: Кашин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.12.1900 ст.

Сын: Кашин Иван Петрович

Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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