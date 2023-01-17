Кашина (Соколова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1866 и 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1867
Отец: Соколов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1889 ст.
Дочь: Никифорова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.
Сын: Кашин Федор Петрович
Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович
Рождение ребёнка
04.12.1900 ст.
Сын: Кашин Иван Петрович
Отец ребёнка: Кашин Петр Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно