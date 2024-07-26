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Калинина Таисья Марковна

Место рождения

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

08.10.1880 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Роман Кузмич

Рождение ребёнка
05.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
После 1943
Коптелово, Алапаевское, Свердловская область

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