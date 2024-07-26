Калинина Таисья Марковна
Место рождения
Дата рождения08.10.1880 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Роман Кузмич
Рождение ребёнка
05.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Роман Кузмич
Смерть
После 1943