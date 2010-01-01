Жижина (Гаврилова) Елена Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижина (Гаврилова) Елена Киреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Гусаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гусаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Гусаров Александр

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чмыхало Надежда Александровна

Отец ребёнка: Гусаров Александр

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гусаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Жижин Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
06.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жижин Василий Поликарпович

Работа или профессия
Неизвестно
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