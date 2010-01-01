Жижина (Гаврилова) Елена Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Гусаров Иван Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гусаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Гусаров Александр
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чмыхало Надежда Александровна
Отец ребёнка: Гусаров Александр
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гусаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Жижин Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
06.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жижин Василий Поликарпович
Работа или профессия
Неизвестно