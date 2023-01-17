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Корягина Наталья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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