Корягина Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Корягин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно