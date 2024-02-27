Фанагорский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФанагорский Павел Иванович

Фанагорский Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник (иерей)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close