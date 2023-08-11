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Кудимов Иван Иванович

Место рождения

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудимов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудимова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелякина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Матвеева (Кудимова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна

Нармушадь, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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