Кудимов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудимова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Матвеева (Кудимова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Шелякина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно