Бессмертных (Левина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левша Яков Антонович
Мать: Левша Аграфена
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ивашкевич Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бессмертных Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бессмертных Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бессмертных Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно