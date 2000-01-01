Бессмертных (Левина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессмертных (Левина) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левша Яков Антонович

Мать: Левша Аграфена

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ивашкевич Любовь Александровна

Отец ребёнка: Бессмертных Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бессмертных Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бессмертных Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессмертных Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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