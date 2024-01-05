Пшеничная (Коломейцева) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Коломейцева) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.1953

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1953

Отец: Коломейцев Григорий Егорович

Мать: Коломейцева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Павел

Отец ребёнка: Пшеничный Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Андрей

Отец ребёнка: Пшеничный Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшеничный Виктор

Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область
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