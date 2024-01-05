Пшеничная (Коломейцева) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1953
Отец: Коломейцев Григорий Егорович
Мать: Коломейцева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничный Павел
Отец ребёнка: Пшеничный Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничный Андрей
Отец ребёнка: Пшеничный Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пшеничный Виктор
Место жительства
Неизвестно
п. Целина Ростовская область