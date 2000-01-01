Богатова Любовь Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Любовь Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1887

Дата смерти

09.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1887

Отец: Богатов Моисей

Мать: Богатова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Гавриленко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Анибеков Григорий

Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
13.03.1924

Дочь: Колесник Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Анибеков Григорий

Смерть
09.08.1981
Узбекская ССР, г.Ташкент
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