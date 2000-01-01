Богатова Любовь Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1887
Дата смерти09.08.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1887
Отец: Богатов Моисей
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Гавриленко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Анибеков Григорий
Узбекская ССР, г.Ташкент
Рождение ребёнка
13.03.1924
Дочь: Колесник Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Анибеков Григорий
Смерть
09.08.1981
Узбекская ССР, г.Ташкент