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Майданова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932

Отец: Николаев Александр

Мать: Николаева Проскофья Ионовна

Рождение ребёнка
12.04.1957

Сын: Майданов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
28.08.1959

Сын: Майданов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
17.07.1964

Сын: Майданов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно

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