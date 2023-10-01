Майданова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932
Отец: Николаев Александр
Рождение ребёнка
12.04.1957
Сын: Майданов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
28.08.1959
Сын: Майданов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
17.07.1964
Отец ребёнка: Майданов Николай Иосифович
Смерть
Неизвестно