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Соколовский Владислав Александрович

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Место рождения

Брянск

Дата рождения

17.11.1898

Дата смерти

26.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск
Бракосочетание
1919

Жена: Горянская Августа Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1920

Сын: Соколовский Владислав (Игорь) Владиславович

Мать ребёнка: Горянская Августа Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
26.04.1964
Горький
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище (8 квартал)
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