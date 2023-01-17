Соколовский Владислав Александрович
Место рожденияБрянск
Дата рождения17.11.1898
Дата смерти26.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянск
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
19.02.1920
Сын: Соколовский Владислав (Игорь) Владиславович
Мать ребёнка: Горянская Августа Николаевна
Смерть
26.04.1964
Горький
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище (8 квартал)