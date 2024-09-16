Древицкий Игнатий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Древицкий Игнатий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Древицкий Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Древицкая) Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Фоминична

Рождение ребёнка
13.05.1900

Сын: Древицкий Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Александра Фоминична

Смерть
Неизвестно

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