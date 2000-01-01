Михайлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Александр Иванович

Михайлов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1952

Отец: Михайлов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1974

Сын: Михайлов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ряузова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ряузова Екатерина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close