Михайлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1952
Отец: Михайлов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1974
Сын: Михайлов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ряузова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
17.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ряузова Екатерина Михайловна