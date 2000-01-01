Anni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Anni

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910

Отец: Kiiski Abram Juhanant

Мать: Sofia

Смерть
Неизвестно
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