Lopes Dias Salomon Isaac
Место рожденияAmsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения02.06.1812
Дата смертиОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1812
Отец: Lopes Dias Isaac
Мать: Lopes Dias Judith
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Место жительства
1812
Бракосочетание
14.06.1837
Жена: Judith
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Смерть
Около 1871
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland