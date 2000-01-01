Lopes Dias Salomon Isaac — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lopes Dias Salomon Isaac

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

02.06.1812

Дата смерти

Около 1871

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1812

Отец: Lopes Dias Isaac

Мать: Lopes Dias Judith

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Место жительства
1812
Бракосочетание
14.06.1837

Жена: Judith

Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик
Смерть
Около 1871
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
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