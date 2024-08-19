Мамыкина (Баклушина) Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Баклушина) Любовь Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1957

Отец: Баклушин Анатолий Семёнович

Мать: Баклушина Нина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Мамыкин Олег Александрович

Отец ребёнка: Мамыкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Мамыкин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Мамыкин Александр Алексеевич

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