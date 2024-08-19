Мамыкина (Баклушина) Любовь Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1957
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Мамыкин Олег Александрович
Отец ребёнка: Мамыкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Мамыкин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Мамыкин Александр Алексеевич