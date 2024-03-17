Иванова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Кузнецов (Иванова) Августа
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: Осинцева (Иванова) Клавдия
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
28.11.1938
Отец ребёнка: Иванов Федор
Смерть
Неизвестно