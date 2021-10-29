Сухинина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухинина Мария Александровна

Место рождения

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.10.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.11.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.2020

Дочь: Параненкова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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