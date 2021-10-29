Сухинина Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения26.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.2019
Муж: скрыто настройками приватности
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.2020
Дочь: Параненкова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область