Хатимя Гиниятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатимя Гиниятулловна

Место рождения

д.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

04.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насртдинов Гаязетдин

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насртдинов Гаязетдин

Рождение ребёнка
01.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насртдинов Гаязетдин

Рождение ребёнка
07.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насртдинов Гаязетдин

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насртдинов Гаязетдин

Смерть
Неизвестно

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