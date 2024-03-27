Хатимя Гиниятулловна
Место рожденияд.Тат.Аксу Буинского р-на ТАССР
Дата рождения04.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насртдинов Гаязетдин
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
01.04.1938
Рождение ребёнка
07.07.1941
Рождение ребёнка
1948
Смерть
Неизвестно