Сагитов Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Карим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагидов Узбек

Мать ребёнка: Сагитова (Шараф) Халися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сагидова) Энже

Мать ребёнка: Сагитова (Шараф) Халися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова (Шараф) Халися

Смерть
Неизвестно

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