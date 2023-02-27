Рагозин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Рагозин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Малыхина) Марья
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рагозин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: (Малыхина) Марья
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рагозин Василей
Мать ребёнка: (Малыхина) Марья
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Рагозина) Федосья
Мать ребёнка: (Малыхина) Марья
Рождение ребёнка
1771
Сын: Рагозин Андрей
Мать ребёнка: (Малыхина) Марья
Смерть
Неизвестно