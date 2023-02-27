Рагозин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Рагозин Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Малыхина) Марья

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рагозин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: (Малыхина) Марья

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рагозин Василей

Мать ребёнка: (Малыхина) Марья

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Рагозина) Федосья

Мать ребёнка: (Малыхина) Марья

Рождение ребёнка
1771

Сын: Рагозин Андрей

Мать ребёнка: (Малыхина) Марья

Смерть
Неизвестно

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