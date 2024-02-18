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Гусяков Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1910

Дата смерти

07.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусякова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гусяков Юрий Федорович

Мать ребёнка: Гусякова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1937

Дочь: Быкова Лилия Федоровна

Мать ребёнка: Гусякова Мария Дмитриевна

Смерть
07.06.1974

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