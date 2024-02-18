Гусяков Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1910
Дата смерти07.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Гусякова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.08.1937
Дочь: Быкова Лилия Федоровна
Мать ребёнка: Гусякова Мария Дмитриевна
Смерть
07.06.1974