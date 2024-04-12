Сысоева Марфа Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сысоев Кондратий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Игнатовна
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сысоев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно