Сысоева Марфа Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Марфа Лазаревна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сысоев Кондратий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Игнатовна

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сысоев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Миронович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Игнатий Миронович

Смерть
Неизвестно
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