Задвинская (Егошина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1954

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1977

Дочь: Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1983

Сын: Задвинский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич

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