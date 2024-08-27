Задвинская (Егошина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1954
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1977
Дочь: Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1983
Сын: Задвинский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Задвинский Николай Васильевич