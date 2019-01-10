Горских Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1951
Дата смерти10.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951
Отец: Горских Павел Иванович
Мать: Горских Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Соловьёв Андрей Александрович
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1977
Сын: Соловьёв Евгений Александрович
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1982
Дочь: Соловьёва Алла Александровна
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1988
Дочь: Соловьёва Вера Александровна
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2019