Горских Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорских Валентина Павловна

Горских Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1951

Дата смерти

10.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951

Отец: Горских Павел Иванович

Мать: Горских Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Соловьёв Андрей Александрович

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1977

Сын: Соловьёв Евгений Александрович

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1982

Дочь: Соловьёва Алла Александровна

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1988

Дочь: Соловьёва Вера Александровна

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Александр Васильевич

Смерть
10.01.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close