Бубнов иван иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1928
Дочь: Крылова галина ивановна
Мать ребёнка: Бубнова александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубнова александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева капитолина ивановна
Мать ребёнка: Бубнова александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова лидия ивановна
Смерть
Неизвестно
Борисовское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область