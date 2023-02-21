Бубнов иван иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов иван иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

юк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1928

Дочь: Крылова галина ивановна

Мать ребёнка: Бубнова александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубнова александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева капитолина ивановна

Мать ребёнка: Бубнова александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова лидия ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Борисовское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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