Матрёна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна

Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костылева (Романова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Евдокия

Отец ребёнка: Романов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Константин

Отец ребёнка: Романов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Григорий

Смерть
Неизвестно

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